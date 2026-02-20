Colpì a morte la sorella con un martello durante un litigio | chiesti 21 anni in Appello

A. ha ucciso la sorella con un martello durante un alterco. La Procura generale di Salerno ha chiesto una condanna a 21 anni di carcere per il gesto violento. L’episodio si è verificato in una casa di campagna, dove i vicini hanno sentito urla prima del tragico fatto. La difesa ha invece chiesto l’assoluzione, sostenendo che l’imputato abbia agito in uno stato di alterazione. La sentenza è attesa nelle prossime settimane.

Nel corso della requisitoria, l'accusa ha chiesto una pena doppia rispetto a quella inflitta in primo grado, con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi. Il prossimo mese sarà invece la difesa a replicare Ventuno anni di reclusione. È questa la richiesta avanzata dalla Procura generale di Salerno nel processo di secondo grado a carico di A.P., 65enne di Scafati, già condannato in primo grado a 11 anni per l'omicidio della sorella 58enne. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello è attesa per i primi di marzo. Nel corso della requisitoria, l'accusa ha chiesto una pena doppia rispetto a quella inflitta in primo grado, con il riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi.