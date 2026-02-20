Colonia-Hoffenheim sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

L’Hoffenheim di Ilzer ha ottenuto una vittoria importante contro il Colonia di Kwasniok, che ha subito un gol decisivo nel secondo tempo. La partita si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30 e vede le due squadre affrontarsi in una sfida cruciale per la classifica. I tifosi aspettano con ansia di scoprire se l’Hoffenheim continuerà la sua serie positiva. La formazione ufficiale è già stata annunciata dai rispettivi allenatori.

Continua il momento d’oro dell’Hoffenheim di Ilzer che quest’oggi è impegnato sul campo del Colonia di Kwasniok. Per i Geissboecken calendario complicato che li vede opposti ad un altra pretendente alla Champions dopo RB Lipsia e Stoccarda. Fortuna vuole che dietro continuino a rallentare e che i 4 punti dal terzultimo posto siano un buon cuscinetto da spendere prima che arrivino gli scontri. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Hoffenheim-Friburgo (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiL'Hoffenheim ha subito una pesante sconfitta contro il Bayern Monaco, un risultato che ha spinto l'allenatore Ilzer a cambiare strategia in vista della partita di sabato contro il Friburgo.

