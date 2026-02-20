Colonia-Hoffenheim sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni quote pronostici

Il Hoffenheim di Ilzer ha ottenuto una vittoria importante contro il Colonia di Kwasniok, grazie a un gol decisivo nel secondo tempo. La partita, giocata sabato 21 febbraio alle 15:30, si è svolta nello stadio di Colonia, davanti a un pubblico caldo. I giocatori di Hoffenheim hanno mostrato una buona compattezza difensiva e un attacco rapido, che ha messo in difficoltà la squadra di casa. Questa vittoria rafforza la posizione dell’Hoffenheim in classifica e dà fiducia al team per le prossime gare.

Continua il momento d'oro dell'Hoffenheim di Ilzer che quest'oggi è impegnato sul campo del Colonia di Kwasniok. Per i Geissboecken calendario complicato che li vede opposti ad un altra pretendente alla Champions dopo RB Lipsia e Stoccarda. Fortuna vuole che dietro continuino a rallentare e che i 4 punti dal terzultimo posto siano un buon cuscinetto da spendere prima che arrivino gli scontri.