Cocciante 80 anni | nuova musica e doppio tour celebrano la leggenda
Riccardo Cocciante compie ottant’anni e festeggia con una nuova canzone e un doppio tour. La sua carriera, ricca di successi in Italia e in Francia, si arricchisce di un brano intitolato “Ho vent’anni con te”, pubblicato proprio in questo giorno. L’artista si prepara a tornare sui palchi con una serie di concerti, celebrando così una carriera lunga e intensa. La sua musica continua a conquistare nuove generazioni di fan.
Riccardo Cocciante, Ottant’anni di Melodie e un Ritorno Scenico Doppio. Riccardo Cocciante, pilastro della musica italiana e francese, festeggia oggi il suo ottantesimo compleanno con l’uscita del nuovo singolo “Ho vent’anni con te”, anticipazione dell’album omonimo in arrivo il 13 marzo. Un ritorno artistico che coincide con il ventennale dell’ultimo lavoro di inediti e che si accompagnerà a due importanti tour, uno dedicato al musical “Notre Dame de Paris” e l’altro alla sua produzione solista. Infanzia Italo-Francese e Formazione Culturale. La vita di Riccardo Cocciante è stata plasmata da un intreccio di culture e influenze.🔗 Leggi su Ameve.eu
Riccardo Cocciante festeggia 80 anni: un cuore che batte a ritmo di musicaRiccardo Cocciante compie 80 anni, un traguardo che celebra la sua lunga carriera musicale.
Cocciante torna con un nuovo album per i suoi 80 anniMarco Cocciante ha annunciato il suo ritorno discografico con un album di inediti, dopo due decenni di silenzio, per festeggiare i suoi 80 anni.
