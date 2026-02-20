Cobolli piega Wong | è in semifinale a Delray Beach | Potrei farmi un tatuaggio dedicato alla Florida
Cobolli ha conquistato la semifinale a Delray Beach, vincendo un match combattuto contro un avversario di classifica inferiore. Dopo oltre due ore di gioco, l’italiano ha chiuso con un punteggio di 7-5, 6-7 (7) 6-2, ottenendo un risultato importante per la sua stagione. Durante l’intervista, ha detto di essere felice e di considerare questa vittoria un passo avanti nella sua crescita come tennista. Potrebbe anche decidere di tatuarsi la Florida come ricordo di questa impresa.
Il sole della Florida, all’Atp 250 di Delray Beach, sembra far bene al tennis di Flavio Cobolli. Dopo l’esordio senza macchia contro Terence Atmane, l’azzurro fatica ma la spunta ai quarti di finale contro Coleman Wong. 7-5 6-7 (7) 6-2 il punteggio finale, in una partita molto più complessa del previsto. Il n.20 Atp è stato infatti avanti set e break, arrivando anche a due match point nel tie-break del secondo. Il n.137 ha avuto il merito di non tremare e forzare quantomeno il set decisivo. Lì, dove l’esperienza fa la differenza, Flavio è salito alla ribalta, riuscendo infine a spuntarla anche grazie ad una migliore condizione fisica, per una vittoria che sa di ossigeno.🔗 Leggi su Gazzetta.it
