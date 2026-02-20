Coach Magro | Abbiamo cercato di esprimere il nostro miglior basket

Il coach Magro ha ammesso che la sconfitta recente ha messo in evidenza le lacune della squadra. La sconfitta ha spinto i giocatori a lavorare intensamente per migliorare. La squadra si prepara ora a un ciclo di partite importanti, con l’obiettivo di recuperare terreno in classifica. La concentrazione si concentra sulla crescita tecnica e sulla compattezza del gruppo. I prossimi incontri rappresentano una sfida concreta per rafforzare le proprie chance di qualificazione. La squadra si allena con determinazione in vista degli impegni imminenti.

Una sconfitta accende subito il focus sulle prossime settimane: la squadra affronta un sprint decisivo della stagione, con l'obbiettivo di trasformare ogni partita in una tappa di crescita e stabilire le condizioni per ritrovare la strada dei playoff. L'analisi post partita si concentra su dinamiche tattiche, gestione del possesso e risposte ai momenti chiave della gara. Nel commento ufficiale, l'allenatore ha rimarcato la difficoltà intrinseca della sfida e la natura imprevedibile della competizione. Si è puntato a contenere gli elementi di maggiore pericolo degli avversari concentrando l'attenzione sui tiratori principali, mentre si è lasciato leggere meno spazio agli attaccanti meno offensivi.