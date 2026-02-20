Club Tenco in lutto è morto Sergio Secondiano Sacchi

Il Club Tenco piange la perdita di Sergio Secondiano Sacchi, scomparso all’età di 70 anni. Sacchi, noto critico musicale e appassionato di canzone d’autore, aveva dedicato la sua vita alla promozione di artisti emergenti e alla valorizzazione della musica italiana. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della cultura e della musica. Sacchi sarà ricordato per il suo impegno e le sue intuizioni nel settore. La sua scomparsa ha colpito molti amici e colleghi.

foto di Fabrizio Fenucci SANREMO – È scomparso Sergio Secondiano Sacchi. Così lo ricorda il Direttivo del Club Tenco: È morto Sergio Sacchi. L’ultimo dei Rambalderos ancora nel Club Tenco. L’ultimo cioè di quei ragazzi che Amilcare Rambaldi – il fondatore del Club – aveva voluto accanto a sé fin dall’inizio per dar vita alla sua creatura. Dentro l’associazione Sergio ha sempre rappresentato l’ala creativa, facendosi promotore di molte intelligenti iniziative discografiche ed editoriali, anche grazie alle quali ha saputo e voluto costruire attorno al Club una solida rete di amici dalla più diversa provenienza: cantautori soprattutto, discografici, ma anche intellettuali di varia estrazione e formazione in qualche modo appassionati o legati alla canzone d’autore, artisti dei vari campi: dalla pittura al fumetto.🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Club Tenco in lutto, è morto Sergio Secondiano Sacchi Leggi anche: Morto Sergio Sacchi, il direttore artistico del Club Tenco aveva 78 anni Leggi anche: Sergio Sacchi, 78 anni: l’architetto che diede voce ai cantautori Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Addio Sergio Secondiano Sacchi, storico membro del Club Tenco; Addio a Sergio Sacchi, l’anima creativa e visionaria del Club Tenco; Morto Sergio Sacchi, il direttore artistico del Club Tenco aveva 78 anni; Addio a Sergio Secondiano Sacchi, anima creativa e motore del rinnovamento del Club Tenco -. Lutto nel mondo della musica: è morto Sergio Sacchi, storico direttore artistico del Club Tenco. Il ricordo del Direttivo: "Un'intelligenza guizzante e geniale". x.com ADDIO A SERGIO SECONDIANO SACCHI DEL CLUB TENCO È scomparso a 79 anni il direttore artistico del Club Tenco Leggi tutto https://musicbiz.rockol.it/news-757138/morto-sergio-secondiano-sacchi-direttore-artistico-del-club-tenco - facebook.com facebook