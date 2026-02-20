Claudio Tori ucciso dal monossido di carbonio Un guasto del generatore a benzina poi la tragedia in casa

Claudio Tori è morto a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio causata da un guasto del generatore a benzina. L’incidente si è verificato nella sua abitazione a Lucca, dove il malfunzionamento ha prodotto vapori tossici che hanno saturato l’ambiente. La tragedia si è consumata in poche ore, lasciando senza parole amici e vicini. La famiglia aveva installato il generatore per alimentare alcune attrezzature durante i lavori di ristrutturazione. La polizia indaga sulle cause del guasto.

Lucca, 20 febbraio 2026 – A poche settimane dalla tragedia che ha sconvolto Porcari con la morte della famiglia Kola, la provincia di Lucca si trova di nuovo a fare i conti con un dramma legato alle esalazioni di monossido di carbonio. Un’altra vita spezzata tra le mura domestiche, un’altra morte che riaccende l’attenzione su un pericolo silenzioso e spesso invisibile. Chi era la vittima. Questa volta la vittima è Claudio Tori, 50 anni, trovato senza vita intorno alle 9 di questa mattina nella sua abitazione a San Michele di Moriano, nella periferia nord di Lucca. L’intervento dei soccorritori.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Claudio Tori, ucciso dal monossido di carbonio. Un guasto del generatore a benzina, poi la tragedia in casa Leggi anche: Tragedia in Friuli, venticinquenne ucciso dal monossido di carbonio Leggi anche: Lucca, tragedia in casa: intera famiglia uccisa dal monossido di carbonio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Morto Claudio Sterpin, l'amico di Liliana Resinovich: fu l'ultimo a parlare con lei; Morto Claudio Sterpin, amico di Liliana Resinovich che non credeva al suicidio: cosa succede ora alle indagini; Morto Claudio Sterpin amico di Liliana Resinovich e ultimo a sentirla in vita, non ha mai creduto al suicidio. STORIE DEL CAMPIONATO PRIMAVERA Questa è l'ultima vittoria del Torino al torneo di Viareggio: febbraio 1998. Quel pomeriggio alo stadio dei Pini per la finale ci sono 2500 persone a vedere i brasiliani dell'Irineu contro i granata allenati dal Claudio Sala. - facebook.com facebook