Classifica EuroLeague | Olimpia Milano undicesima Virtus Bologna ultima
L’Olimpia Milano si trova all’undicesimo posto in classifica, mentre la Virtus Bologna occupa l’ultimo posto nella EuroLeague. Questa posizione riflette le prestazioni di squadra e anche la gestione economica, con differenze evidenti negli stipendi netti dei giocatori. La classifica si basa sui dati aggiornati e mostra come alcune squadre investano di più rispetto ad altre. La situazione attuale mette in luce le disparità tra le formazioni, influenzando anche le strategie di mercato e il rendimento sul campo. La stagione prosegue con molte sfide ancora da affrontare.
Tra i club in evidenza, l’Olimpia Milano si attesta tra 13,5–14 milioni di euro netti, posizione undicesima, in coabitazione con il Monaco, che presenta valori analoghi ma attraversa qualche problema finanziario. Il Panathinaikos occupa la prima posizione della graduatoria, mentre la Virtus Bologna è diciannovesima con un range di 7,5–8 milioni di euro netti. Analisi delle dichiarazioni rilasciate da Andrea Bargnani sull’integrazione tra sport di alto livello e attività. Alla Coppa Italia prende forma una rimonta decisiva per la Virtus Bologna, che supera Napoli e si qualifica per le. Nel contesto di una Coppa Italia che festeggia mezzo secolo, il ricordo di Enrico “Chicco” Ravaglia torna a risplendere.🔗 Leggi su Mondosport24.com
