Civitanova Crocetti sotto inchiesta | prefetto valuta sospensione

Gianluca Crocetti, consigliere comunale di Civitanova Marche, si trova sotto inchiesta a causa di una condanna definitiva per evasione fiscale. La vicenda ha sollevato polemiche e richieste di chiarezza tra i cittadini. Il Prefetto sta valutando una possibile sospensione del suo incarico, anche per garantire trasparenza. Intanto, le autorità stanno esaminando i dettagli delle accuse e le conseguenze che potrebbero derivarne. La situazione rimane sotto stretta osservazione, mentre il Comune aspetta decisioni ufficiali.

Crocetti al vaglio del Prefetto: segretezza e polemiche a Civitanova Marche. Il futuro del consigliere comunale di Civitanova Marche, Gianluca Crocetti, è incerto dopo la condanna definitiva per evasione fiscale. La questione è approdata in consiglio comunale, dove una seduta a porte chiuse ha sollevato accuse di opacità e alimentato la possibilità di un intervento del prefetto per valutare la sua compatibilità con la carica. L’opposizione chiede trasparenza, mentre la maggioranza difende la riservatezza. Tensione in Consiglio: la seduta segreta e le accuse di opacità. La discussione sul caso Crocetti si è svolta in un clima di forte tensione all’interno del consiglio comunale di Civitanova Marche.🔗 Leggi su Ameve.eu

Niscemi, frana sotto inchiesta: Procura ricostruisce dinamica e valuta rischi idrogeologici del territorio.La Procura di Gela sta indagando sulla frana avvenuta a Niscemi, un evento che ha causato danni alle abitazioni e ha sollevato dubbi sulla sicurezza del territorio.

Spray urticante: ora si valuta la sospensioneViene valutata la sospensione dell’uso dello spray urticante a scuola.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.