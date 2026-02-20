Città connessa Pordenone è veramente smart?

Pordenone ha avviato un progetto per migliorare la connessione internet, ma la copertura ancora non è uniforme. Alcuni quartieri già usufruiscono di fibra ultraveloce, mentre altri attendono ancora interventi. Sono stati avviati diversi cantieri, ma spesso si verificano disagi e ripetizioni di lavori. La città sta cercando di coordinare le operazioni per limitare i danni alle strade e accelerare i lavori. La domanda resta: quanto si avvicina davvero a diventare una città smart?

La città è veramente smart? O quantomeno sta lavorando per diventarlo? Qual è la situazione della connessione ultraveloce? Quanti e quali sono i quartieri in cui la fibra è già presente? Esiste un coordinamento dei cantieri aperti in modo da evitare che pezzi di strade vengano rotti più volte nello stesso punto in modo da evitare ulteriori costi e disagi ai cittadini? Sono solo alcune delle domande che il consigliere comunale della lista civica Pordenone in salute, Maurizio Giacomini, ha posto con una interrogazione al sindaco e all'assessore competente. "I collegamenti ultraveloci - ha fatto presente l'esponente del consiglio comunale - costituiscono una condizione concreta per lo sviluppo di servizi digitali, per la riduzione del divario tra quartieri e per le politiche di "smart city".

