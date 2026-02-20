Circolo FdI Pietrelcina | dal Milleproroghe 130mila euro per la legge speciale soddisfazione per il territorio

Tempo di lettura: 2 minuti "Il Circolo di Fratelli d'Italia di Pietrelcina apprende con soddisfazione l'approvazione alla Camera dei Deputati del decreto Milleproroghe, all'interno del quale è stato previsto un contributo di 130 mila euro destinato al nostro Comune nell'ambito della cosiddetta "legge speciale" per Pietrelcina". E' quanto si legge in una nota del direttivo del Circolo di Fratelli d'Italia Pietrelcina. "Si tratta di un risultato importante per il territorio – prosegue la nota – frutto del lavoro del centrodestra al Governo e, anche quest'anno, dell'impegno costante dei parlamentari sanniti del centrodestra, sempre attenti alle esigenze delle nostre comunità.