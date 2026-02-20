Cioni guida i centri commerciali naturali

Luana Grazzini ha lasciato il suo incarico di presidente dei centri commerciali naturali, lasciando spazio a Cioni. La decisione deriva dal desiderio di rafforzare la presenza di queste aree, coinvolgendo direttamente i cittadini. Cioni intende promuovere eventi e iniziative per attirare più visitatori e far conoscere meglio i negozi locali. La sua priorità è rendere i centri commerciali naturali punti di riferimento per la comunità. Intanto, i commercianti sperano in una ripresa più forte e visibile.

"Ringrazio la presidente uscente Luana Grazzini ed i colleghi per la fiducia. Obiettivi di mandato? Valorizzare i centro commerciali naturali, facendoli conoscere in primis ai cittadini. Perchè sono certo che sotto questo profilo specifico ci sarà da lavorare". Parola di Sandro Cioni, eletto nelle scorse ore presidente del consorzio dei centri commerciali naturali della Provincia di Pistoia. Titolare dell’Agraria Cioni di Casalguidi, l’elezione si è tenuta a Montecatini insieme a quella del nuovo direttivo. Cioni, candidato a sindaco per il centrosinistra a Serravalle in occasione delle elezioni comunali del 2022 (e attualmente consigliere comunale d’opposizione) lo scorso dicembre era stato eletto anche presidente del Centro commerciale naturale di Serravalle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cioni guida i centri commerciali naturali Leggi anche: San Miniato: le luci di Natale si accendono grazie ai centri commerciali naturali Sono sempre di meno i piccoli negozi, Radica (Ali Abruzzo): "Regione riproponga bando su centri commerciali naturali"La regione Abruzzo è invitata a riproporre il bando sui centri commerciali naturali, già attivi e finanziati, con un aumento delle risorse disponibili. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cioni guida i centri commerciali naturali; XXI Campus di Radiologia interventistica, Pisa fa scuola in Italia; Dimissioni Orsi, Cioni (FdI): Il civismo affonda tra contraddizioni e assenza di leadership; Radiologia interventistica, a Pisa torna il Campus. Una giornata all’insegna della cultura e della scoperta Il 23 gennaio la classe ha vissuto un’esperienza davvero speciale presso il Teatro Napoleonico “Renato Cioni” e il Museo Civico Archeologico della Linguella accompagnata dalla guida Simone Ga - facebook.com facebook