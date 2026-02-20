Cinismo servizio e il mental coach aziendale | adesso Mensik fa paura anche ai top player

Il 20enne ceco Mensik ha sorpreso tutti vincendo contro Sinner a Doha, dimostrando un netto miglioramento nel suo gioco. La causa di questa svolta si vede nella sua maggiore sicurezza e precisione in campo. Mensik si è allenato intensamente negli ultimi mesi, concentrandosi su aspetti chiave come il servizio e la strategia mentale. Ora, anche i top player lo considerano un avversario da rispettare. La sua crescita rapida sta attirando l’attenzione degli esperti di tennis. La sua prossima sfida sarà un banco di prova importante.

Si narra che dalle parti di Prostejov, fazzoletto di Repubblica Ceca abitato da neanche 50mila anime, una delle scuole tennis si presenti con un manifesto decisamente invitante: "Vuoi diventare il nuovo Berdych o la nuova Kvitova?". Chissà che fra una decina d’anni non siano costretti a far spazio sulla locandina per aggiungere Jakub Mensik. Che per classifica (top 20 da nove mesi) ed età (20 anni compiuti lo scorso settembre) è il Next Gen che fa più paura di tutti. E a Doha l’ha combinata grossa un’altra volta eliminando Sinner. Certo, stavolta a differenza di due anni fa non gioca per un iPhone: anzi, in questo 2026 potrebbe togliersi soddisfazioni ben maggiori.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cinismo, servizio e il mental coach "aziendale": adesso Mensik fa paura anche ai top player Leggi anche: Bremer fa (ancora) la differenza: numeri da top player assoluto. C’è una grande verità anche dopo Pisa Juve Leggi anche: Smith, il ’mental coach’ dei biancorossi Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sacrificio, cinismo e malizia: la Fiorentina ha superato il blackout dei minuti finali; Sanremo 2026, Dargen D'Amico: Sono un sognatore nel mio cinismo; Bologna-Torino 0-0, le statistiche: granata compatti, cinismo ancora da trovare; Serie B. Palermo cinico e vincente: Empoli superato 3-2. L'intervento/ Il potere è servizio, non dominioNell’ambito del progetto promosso dalla Fondazione Insigniti OMRI sull’etica costituzionale del servizio pubblico, ritengo fondamentale aprire una riflessione su un principio ... ilmessaggero.it Sinner perfetto al servizio e cinico a sfruttare l’unica palla break concessa da Popyrin. Il primo set a Doha termina 6-3 per l’italiano. x.com Under 16 biancazzurra travolgente, protagonista di una prova di forza e cinismo. Già all’intervallo è 4-0 grazie alle reti di Zambigli, Simoni, Pannozzo e Coianiz. Nella ripresa ancora Coianiz firma il 5-0 finale. Difesa impeccabile: zero le conclusioni concesse a - facebook.com facebook