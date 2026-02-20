Cinghiale in pieno giorno a Moltrasio | i timori dei residenti

Un cinghiale è stato avvistato nel centro di Moltrasio, causando preoccupazione tra i residenti. L’animale è stato visto camminare vicino alle case di frazione Ronchetto, durante le ore diurne. La segnalazione è arrivata da un residente, Davide Beltramini, che ha scattato una foto dell’animale mentre si aggirava in strada. La presenza del cinghiale ha allertato chi abita nella zona, preoccupato per possibili incontri ravvicinati o incidenti. La scena ha sorpreso molti passanti, che si sono fermati a osservare l’animale.

La foto segnalazione di un lettor riaccende l'attenzione sulla presenza di animali selvatici vicino ai centri abitati anche nelle ore diurne Un cinghiale in pieno giorno, a pochi passi dalle case. È la scena immortalata a Moltrasio, in frazione Ronchetto, nella foto segnalazione inviata alla redazione dal lettore Davide Beltramini. Un avvistamento che sta facendo discutere residenti e frequentatori della zona, soprattutto per un dettaglio: non si tratta di un passaggio notturno o in orari "di confine", ma di una presenza diurna, in un contesto vicino alle abitazioni. Lo scatto mostra l'animale muoversi con tranquillità in un'area che, per chi vive in paese, non è affatto isolata.