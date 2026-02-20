Cindy Crawford sessant' anni al top | cinque curiosità che non sapete sulla regina delle passerelle

Cindy Crawford, sessant’anni e ancora tra le modelle più richieste, ha una storia ricca di sorprese. La causa del suo successo duraturo risiede nella sua capacità di reinventarsi e mantenere alta la popolarità. Tuttavia, molti non sanno che, al di là delle copertine e delle passerelle, la modella ha affrontato sfide personali e professionali sorprendenti. Per esempio, ha rivelato di aver avuto un incidente che l’ha costretta a rallentare, ma ha sempre trovato il modo di tornare in forma. Ecco alcuni dettagli meno noti sulla sua lunga carriera.

Il resto, come direbbe qualcuno, è storia. La sua è, in effetti, una parabola fuori dal comune, che ha segnato in modo indelebile gli anni Novanta, quando le mannequin sono passate dall'essere semplici indossatrici a vere e proprie star oltre che marchi globali. Lei, poi, con la voluminosa chioma castano scuro e il fisico statuario ha oltretutto rivoluzionato per sempre l'immagine della cosiddetta all american girl che, fino ad allora, si riteneva dovesse avere capelli biondi e occhi azzurri.