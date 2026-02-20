Cina verso la Luna | recuperato stadio razzo Lunga Marcia 10A test

La Cina recupera il primo stadio del razzo Lunga Marcia 10A: un passo avanti verso la Luna. La Cina ha compiuto un significativo progresso nel suo ambizioso programma lunare, recuperando con successo il primo stadio del razzo spaziale Lunga Marcia 10A dopo un test cruciale con la capsula Mengzhou. L’operazione, condotta nell’Oceano Pacifico, mira a sviluppare tecnologie di rientro e riutilizzo fondamentali per le future missioni con equipaggio verso la Luna, previste per la fine del decennio, in un contesto di crescente competizione globale con gli Stati Uniti. Questo successo rappresenta un notevole avanzamento nel settore aerospaziale cinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Leggi anche: Artemis 2, oggi decisivo test di rifornimento del razzo in partenza verso la Luna: dove vedere la diretta

Leggi anche: La Cina lancia il razzo Long March-12A Y1, secondo stadio in orbita

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Razzi riutilizzabili: la Cina centra l'obiettivo e fa passi da gigante verso la Luna; L’esplorazione spaziale sarà sempre più dominata dalla Cina?; La Luna non è come pensavamo: i campioni cinesi smentiscono una storica teoria; La Cina ha testato con un unico lancio la navicella per la Luna e il nuovo razzo riutilizzabile.

Cina: eseguito il test della navicella Mengzhou per la Luna e del razzo spaziale riutilizzabile Lunga Marcia 10ANelle scorse ore la Cina (attraverso le agenzie CNSA e CMSA) ha eseguito un nuovo test della navicella Mengzhou dedicata alle missioni verso la Luna ma anche del razzo spaziale riutilizzabile Lunga Ma ... hwupgrade.it

La Cina si prepara a un test della capsula Mengzhou per le future missioni verso la LunaCome sappiamo la missione Artemis II diretta verso la Luna (senza allunaggio) è stata posticipata ufficialmente a non prima dell'inizio di marzo a causa delle problematiche riscontrate durante il WDR. hwupgrade.it

Il #Cosmo non aspetta! In questo episodio, il #cosmonauta Alexandr #Misurkin ci parla del test in #Cina per il #LungaMarcia10 e la #Mengzhou Sottotitoli in italiano: Roberto Paradiso. x.com

L’eredità di MLK sul Corriere della Sera Il Corriere della Sera celebra l'evento «La lunga marcia per i diritti» alla Sapienza. Il quotidiano sottolinea come il messaggio di King sia un’eredità viva , dando risalto alle letture sceniche di Gaia Riposati e Corrado Od - facebook.com facebook