Cime Tempestose | cinque nuove proiezioni per il film più discusso del momento

A Bagnacavallo torna a Palazzo Vecchio il film più visto in Italia nello scorso fine settimana. Dopo il successo di pubblico e le numerose discussioni all’uscita dalla sala, “Cime Tempestose” di Emerald Fennell viene riproposto con diverse nuove proiezioni. Il film, che sta suscitando attenzione e dibattito per la sua rilettura intensa e contemporanea del celebre romanzo di Emily Brontë, è in programma, oltre che venerdì 20, sabato 21 febbraio alle 21, mentre domenica 22 febbraio sono previste ben tre proiezioni: alle 10 in versione originale sottotitolata in italiano, alle 16 e alle 21. La visione in lingua originale consente di cogliere appieno le sfumature interpretative e la forza espressiva degli attori.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

