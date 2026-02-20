Ciclone Harry dal mare di Catania riemergono ordigni della guerra

Il passaggio del ciclone Harry a Catania ha causato un fenomeno sorprendente: sono riemersi dal mare ordigni bellici nascosti sotto la sabbia. Le intense mareggiate hanno svelato bombe e mine sommerse, che ora si trovano in superficie. Le autorità hanno già iniziato le operazioni di messa in sicurezza per evitare rischi alle persone e alla navigazione. Questo evento ha portato alla luce residui di guerra rimasti sepolti per decenni, creando preoccupazione tra i residenti e gli esperti di sicurezza. La situazione resta sotto stretto controllo.

Il maltempo porta alla luce bombe e mine nei fondali. Il passaggio del ciclone Harry non ha provocato soltanto danni lungo la costa di Catania, ma ha avuto un effetto inatteso e inquietante: ha riportato in superficie diversi residuati bellici nascosti nei fondali marini. Il moto ondoso, descritto come il più violento degli ultimi sessant'anni, ha smosso il medio fondale "spingendo" verso l'alto vecchi ordigni rimasti sommersi per decenni. A individuarli sono stati alcuni subacquei che, dopo gli avvistamenti, hanno immediatamente segnalato tutto alle autorità competenti.