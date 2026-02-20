CIAO – Rassegna Lucio Dalla premi a Lucio Corsi Tropico Malika Ayane

Lucio Corsi, Malika Ayane e Tropico hanno ricevuto i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026, in riconoscimento ai loro successi musicali. La manifestazione ha premiato artisti che hanno saputo innovare e coinvolgere il pubblico, con un focus particolare sulle nuove tendenze. La cerimonia si è svolta in un teatro affollato, dove sono stati consegnati riconoscimenti per performance straordinarie. La serata ha visto anche l’esibizione di alcuni protagonisti del panorama musicale italiano.

© Spettacolo.eu - CIAO – Rassegna Lucio Dalla, premi a Lucio Corsi, Tropico, Malika Ayane

Assegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri. Il 3 marzo torna per la quarta edizione CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, con il programma TV Ci vediamo da Lucio. Il progetto che rende omaggio al grande artista bolognese e alla sua eredità culturale, celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti attraverso un percorso che unisce racconto televisivo, in onda il 3 marzo in seconda serata su Rai2, ed evento dal vivo, il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna. Massimo Bonelli: «CIAO – Rassegna Lucio Dalla nasce per omaggiare e far pulsare ancora l’eredità artistica e l’immaginario poliedrico e innovativo di Lucio Dalla, raccontando la musica contemporanea attraverso i suoi protagonisti più orientati alla visione, alla ricerca e alla libertà espressiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu Leggi anche: Premio Tenco 2025 su Rai1, conduce Malika Ayane e con Silvestri, Lucio Corsi, Baustelle Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il 3 marzo su Rai2 torna Ci vediamo da Lucio: Bologna celebra CIAO – Rassegna Lucio Dalla tra memoria, musica e futuro; CIAO – Rassegna Lucio Dalla: i vincitori del 2026; Lucio Dalla: la grande serata in musica del Carlino e tanti altri eventi; Rai2: programma TV Ci vediamo da Lucio il 3 marzo. Ciao-Rassegna Lucio Dalla: un compleanno speciale per LucioIl 4 marzo, Bologna ha ospitato la terza edizione della CIAO - Rassegna Lucio Dalla, un evento dedicato all’innovazione musicale e alla creatività, che si è tenuta al Teatro Arena del Sole. La ... ilmessaggero.it Il 3 marzo su Rai2 torna Ci vediamo da Lucio: Bologna celebra CIAO – Rassegna Lucio Dalla tra memoria, musica e futuroBologna – Il 3 marzo torna con forza irresistibile CIAO – Rassegna Lucio Dalla, l’omaggio che pulsa come una ... msn.com Claudio Zuliani. . RASSEGNA STRAMBA 21-2-2026 Juve sgraziata in campo con il Como. La storia infinita dell'ingiustizia sportiva I diffidati per le prossime partite: Mckennie e Locatelli in campo Lucio e il suo contratto #juventus #rassegnastramb - facebook.com facebook #Musica - CIAO - Rassegna Lucio Dalla: i vincitori del 2026 x.com