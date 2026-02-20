CIAO – Rassegna Lucio Dalla premi a Lucio Corsi Tropico Malika Ayane

Lucio Corsi, Malika Ayane e Tropico hanno ricevuto i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026, in riconoscimento ai loro successi musicali. La manifestazione ha premiato artisti che hanno saputo innovare e coinvolgere il pubblico, con un focus particolare sulle nuove tendenze. La cerimonia si è svolta in un teatro affollato, dove sono stati consegnati riconoscimenti per performance straordinarie. La serata ha visto anche l’esibizione di alcuni protagonisti del panorama musicale italiano.

Assegnati i premi di Ciao! rassegna Lucio Dalla 2026 a Lucio Corsi, Malika Ayane, Tropico e tanti altri. Il 3 marzo torna per la quarta edizione CIAO – Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività, con il programma TV Ci vediamo da Lucio. Il progetto che rende omaggio al grande artista bolognese e alla sua eredità culturale, celebra la scrittura musicale italiana, i suoi interpreti e i nuovi talenti attraverso un percorso che unisce racconto televisivo, in onda il 3 marzo in seconda serata su Rai2, ed evento dal vivo, il 4 marzo al Teatro Arena del Sole di Bologna. Massimo Bonelli: «CIAO – Rassegna Lucio Dalla nasce per omaggiare e far pulsare ancora l’eredità artistica e l’immaginario poliedrico e innovativo di Lucio Dalla, raccontando la musica contemporanea attraverso i suoi protagonisti più orientati alla visione, alla ricerca e alla libertà espressiva. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

