Ci costituiremo parte civile
Il Comune di Pollenza si è costituito parte civile in tribunale, denunciando danni alla propria reputazione e all’ambiente causati dall’incendio di alcuni boschi vicini. La decisione deriva dai costi sostenuti per le ore di lavoro straordinario che il personale ha svolto nei giorni successivi al rogo, cercando di contenere le conseguenze dell’incidente. Le autorità vogliono tutelare l’immagine del territorio e chiarire le responsabilità. La prossima udienza è prevista tra due settimane.
Il Comune di Pollenza si è costituito parte civile per danno reputazionale e ambientale. Un danno diretto, per le ore di straordinario che il personale del Comune ha effettuato i giorni dopo l’ incendio. Ma anche indiretto, che sarà quantificato dal giudice qualora accertasse responsabilità alla Rimel. La combustione era proseguita per cinque giorni, come il fumo, con conseguenze per i campi coltivati. È la spiegazione del sindaco Mauro Romoli (nella foto) dopo aver depositato l’atto, che ricorda come il rogo alla Rimel abbia "messo a dura prova la popolazione". "La prima udienza si terrà il 26 marzo – conclude - sarà mia cura fornire aggiornamenti sugli sviluppi processuali della vicenda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
"Corruzione negli appalti". La Provincia è parte civileL’inchiesta sulla presunta corruzione negli appalti pubblici della Provincia di Siena coinvolge sei indagati, con uno di essi che ha scelto di affrontare la discussione già in udienza preliminare.
Leggi anche: Maltrattamenti animali e processo Aptuit, LNDC si costituisce parte civile
Dante Labs, CGIL: «ci costituiremo parte civile»
Argomenti discussi: Ci costituiremo parte civile; Porteur e antiriciclaggio, Testolin difende il Casinò di Saint-Vincent: 'Controlli rigorosi'; OPERAZIONE WATERFRONT: IL COMUNE DI ROSARNO SI COSTITUIRÀ PARTE CIVILE NELL’ISTAURANDO PROCEDIMENTO PENALE.
Cittadinanzattiva: Atti gravissimi, ci costituiremo parte civile e le Asl intervenganoElementi gravissimi, che, se fossero confermati, mettono in luce da un lato le responsabilità amministrative relative ai mancati controlli, e dall'altro come i cittadini e l’ambiente siano stati ... quotidianosanita.it
Aggredito medico a Monopoli. Anelli (Fnomceo): Ci costituiremo parte civile in tutti i processiIl sanitario, che racconta lui stesso la sua brutta esperienza, è stato aggredito da un paziente che voleva essere visitato per primo. Prima aggressioni verbali e poi uno spintone e calci e pugni. La ... quotidianosanita.it
A San Vito al Tagliamento sgomento e orrore. Il sindaco: “Sono indignato. Se la notizia si dimostrerà vera ci costituiremo parte civile" - facebook.com facebook