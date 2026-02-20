ci costituiremo parte civile

Il Comune di Pollenza si è costituito parte civile in tribunale, denunciando danni alla propria reputazione e all’ambiente causati dall’incendio di alcuni boschi vicini. La decisione deriva dai costi sostenuti per le ore di lavoro straordinario che il personale ha svolto nei giorni successivi al rogo, cercando di contenere le conseguenze dell’incidente. Le autorità vogliono tutelare l’immagine del territorio e chiarire le responsabilità. La prossima udienza è prevista tra due settimane.

Il Comune di Pollenza si è costituito parte civile per danno reputazionale e ambientale. Un danno diretto, per le ore di straordinario che il personale del Comune ha effettuato i giorni dopo l’ incendio. Ma anche indiretto, che sarà quantificato dal giudice qualora accertasse responsabilità alla Rimel. La combustione era proseguita per cinque giorni, come il fumo, con conseguenze per i campi coltivati. È la spiegazione del sindaco Mauro Romoli (nella foto) dopo aver depositato l’atto, che ricorda come il rogo alla Rimel abbia "messo a dura prova la popolazione". "La prima udienza si terrà il 26 marzo – conclude - sarà mia cura fornire aggiornamenti sugli sviluppi processuali della vicenda". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

