Chris Jericho in WWE | smentite ufficiali

Chris Jericho è tornato a far parlare di sé dopo che si è diffusa la voce di un suo possibile ingresso in WWE. La notizia si è diffusa subito, anche grazie a un dettaglio apparso durante un episodio di Raw, che ha suscitato grande curiosità tra i fan. Tuttavia, le recenti dichiarazioni ufficiali hanno chiarito che Jericho non ha ancora firmato nulla con la compagnia statunitense. La situazione resta quindi ancora incerta e da seguire attentamente.

Il tema del contratto di Chris Jericho con lAEW continua a essere al centro dell'attenzione degli appassionati, alimentato da un indizio visivo emerso su Raw e da successive precisazioni che hanno ridimensionato le voci di un possibile cambio di roster. Le analisi degli addetti ai lavori si sono concentrate sui limiti temporali e sulle conseguenze potenziali per la carriera del veterano, mantenendo un profilo informativo chiaro e basato sulle fonti disponibili. Secondo le segnalazioni ufficiali, Chris Jericho resta inserito nel roster della AEW e non emergono indicazioni interne che possano suggerire una imminente partenza.