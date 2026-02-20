Chiuso il riesame sul Qatargate | Indagini regolari proseguono

Le autorità hanno concluso il riesame sulle indagini legate al Qatargate, confermando che le indagini sono state condotte in modo corretto. La vicenda, scoppiata nel dicembre 2022, coinvolge sospetti di corruzione e influenze illecite nel Parlamento europeo. Gli investigatori continueranno a seguire le piste emerse, concentrandosi sulle modalità di finanziamento e sui potenziali collegamenti tra le parti coinvolte. La decisione permette di mantenere attivi i procedimenti in corso.

Tempo di lettura: 4 minuti Le indagini preliminari sul Qatargate sono state condotte “regolarmente” e potranno proseguire, a oltre quattro anni dall’emergere del presunto scandalo di corruzione che il 9 dicembre 2022 travolse il Parlamento europeo. Lo ha stabilito la Corte d’appello di Bruxelles al termine del riesame sui metodi della giustizia belgi, avviato nel settembre 2024 su richiesta degli indagati. Lo si legge nella sentenza di 113 pagine di cui l’ANSA ha preso visione. Al centro della verifica dei giudici vi erano l’operato dei servizi di intelligence, le presunte violazioni dell’immunità parlamentare e del segreto istruttorio, il conflitto d’interessi che ha coinvolto il giudice istruttore Michel Claise – poi costretto a farsi da parte – e l’attendibilità delle dichiarazioni dell’ex eurodeputato pentito Pier Antonio Panzeri.🔗 Leggi su Anteprima24.it

