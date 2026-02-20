Chieti il Pd riunisce amministratori e territori per il Congresso delle idee

Il Partito Democratico di Chieti ha organizzato un incontro con amministratori e rappresentanti locali per discutere di progetti e priorità. La riunione, che si è svolta nella sala consiliare, ha coinvolto sindaci, assessori e cittadini interessati a migliorare il futuro della città. Durante l’appuntamento sono state condivise proposte concrete e idee per lo sviluppo urbano e sociale. La discussione si è concentrata sulle sfide più urgenti da affrontare nei prossimi mesi.

L’incontro è promosso dal segretario regionale del Pd Daniele Marinelli insieme al coordinatore degli amministratori dem Francesco Menna Prosegue il percorso di confronto e ascolto promosso dal Partito Democratico abruzzese sui territori. Sabato 21 febbraio alle ore 17, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, si terrà un nuovo appuntamento del “Congresso delle idee”. L’incontro è promosso dal segretario regionale del Pd Daniele Marinelli insieme al coordinatore degli amministratori dem Francesco Menna. «Si tratta di un momento importante – dichiarano Marinelli e Menna – che si inserisce nel percorso di confronto che stiamo portando avanti su tutto il territorio regionale in vista delle prossime scadenze amministrative.🔗 Leggi su Chietitoday.it Leggi anche: Verso il congresso Pd, Lombardi: "Rimettiamo al centro i circoli e il ruolo degli amministratori locali" Leggi anche: Il congresso Pd a Napoli rischia di slittare ancora. La rabbia delle donne Dem: “Basta nomine di uomini” Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elezioni comunali a Chieti 2026: accordo Ferrara-Legnini, il centrosinistra scalda i motori. Pd, emendamento per ripristinare i fondi al teatro MarrucinoIl Partito Democratico presenterà un emendamento per ottenere il ripristino integrale dei fondi a favore del teatro Marrucino di Chieti, e perché diventino strutturali, dopo che la finanziaria ... ansa.it Referendum "giustizia" separazione carriere Il fronte del No si riunisce ad #Avezzano il 13/02, h: 17, sala Irti. Ospiti tra gli altri Henry John Woodcock e Luca Telese Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova So x.com CHIETI SU FACEBOOK - facebook.com facebook