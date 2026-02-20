Chieti il Pd riunisce amministratori e territori per il Congresso delle idee

Il Partito Democratico di Chieti ha organizzato un incontro tra amministratori e cittadini per discutere le sfide locali. La riunione si è svolta in un municipio affollato, con interventi su problemi concreti come la gestione dei rifiuti e il trasporto pubblico. I partecipanti hanno condiviso proposte e preoccupazioni, cercando di trovare soluzioni pratiche. L’iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra politica e comunità nel territorio teatino.

L'incontro è promosso dal segretario regionale del Pd Daniele Marinelli insieme al coordinatore degli amministratori dem Francesco Menna Prosegue il percorso di confronto e ascolto promosso dal Partito Democratico abruzzese sui territori. Sabato 21 febbraio alle ore 17, nella sala consiliare della Provincia di Chieti, si terrà un nuovo appuntamento del "Congresso delle idee". L'incontro è promosso dal segretario regionale del Pd Daniele Marinelli insieme al coordinatore degli amministratori dem Francesco Menna. «Si tratta di un momento importante – dichiarano Marinelli e Menna – che si inserisce nel percorso di confronto che stiamo portando avanti su tutto il territorio regionale in vista delle prossime scadenze amministrative.