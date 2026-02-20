Chiesa Campana | preghiere e speranza per detenuti famiglie e agenti

Il 22 febbraio, la Chiesa campana ha organizzato una giornata di preghiera dedicata ai carceri, ai detenuti, alle loro famiglie e agli agenti penitenziari. La decisione arriva in coincidenza con l’inizio della Quaresima, per offrire conforto e solidarietà a chi vive situazioni di sofferenza e isolamento. Durante l’evento, le comunità si sono riunite nelle chiese locali per pregare e condividere momenti di speranza. La giornata si conclude con un gesto simbolico: la benedizione delle celle e degli operatori.

Una Preghiera per le Celle: La Chiesa Campana Rinnova l'Impegno verso il Mondo Carcerario. Il 22 febbraio, in concomitanza con la prima domenica di Quaresima, la Chiesa campana dedica una giornata di preghiera agli istituti penitenziari, ai detenuti e alle loro famiglie, e al personale carcerario. L'iniziativa, promossa dalla Conferenza Episcopale Campana, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza di un approccio più umano e di un sostegno concreto a chi si trova in condizione di detenzione. Un Segno di Continuità nell'Anno Giubilare. L'istituzione di questa giornata di preghiera non è un gesto isolato, ma rappresenta una continuazione dell'impegno profuso durante l'anno giubilare, un periodo di particolare attenzione alla dimensione spirituale e alla ricerca di senso.