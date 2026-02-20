Chiara Baschetti l’attrice nei file di Epstein | ‘Non l’ho mai incontrato mi ha guidato l’istinto’

Sarebbe stata corteggiata con insistenza dal finanziere americano, ma l’attrice italiana non ha mai risposto agli inviti. La vita e la carriera di un’attrice che ha scelto la riservatezza come arma Tra i nomi emersi dai documenti legati al caso di Jeffrey Epstein compare anche quello dell’attrice e modella italiana Chiara Baschetti. Secondo quanto riportato nelle e-mail rese pubbliche, il finanziere condannato per abusi sessuali, traffico di minori e morto suicida in carcere nel 2019, avrebbe manifestato un forte interesse nei suoi confronti, tentando ripetutamente di contattarla dopo averla vista a New York durante le riprese di uno spot pubblicitario.🔗 Leggi su Ildifforme.it

