Sanremo 2026 si avvicina, e l’attesa cresce tra appassionati e addetti ai lavori. La competizione attira curiosità per le canzoni in gara, gli artisti che si sfideranno e i volti noti che saliranno sul palco. Tra i nomi più attesi ci sono alcuni giovani emergenti pronti a sorprendere il pubblico. I pronostici sui possibili vincitori si fanno sempre più intensi. Le scommesse sui favoriti si moltiplicano, mentre si attendono le prime prove ufficiali. La sfida è ormai alle porte.

A tre settimane dai preascolti e a sette giorni dall'inizio di Sanremo 2026, l'hype sale per le canzoni, gli ospiti e i co-conduttori, ma ancora di più per la competizione. È ora di sentirsi tifosi, di giocare a fare previsioni, anche azzardate, di puntare sui propri campioni, crederci e sostenerli a suon di voti, così come nelle conversazioni al bar e sul lavoro. Perché, per cinque giorni, come ogni anno, il Festival catalizzerà tutte le nostre conversazioni (e fisserà irrimediabilmente nella testa strofe o ritornelli che finiranno per riemergere sul più bello, tormentandoci a metà notte o a rubandoci la concentrazione).🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Chi vince Sanremo, per chi facciamo il tifo e chi sarà la rivelazione

