Chi non vuole le bodycam per la Polizia?
Il 27 gennaio, un agente del Reparto Mobile è stato preso di mira durante una manifestazione pro-Askatasuna a Torino, scatenando un acceso dibattito sull’uso delle bodycam. L’aggressione, avvenuta nel cuore della città, ha portato a chiedersi se le telecamere indossabili possano realmente aiutare a proteggere gli agenti e garantire trasparenza. Alcuni sostenitori sottolineano come le bodycam possano documentare gli scontri, mentre altri temono che possano essere usate contro le forze dell’ordine. La questione rimane al centro del confronto pubblico.
L’aggressione all’agente del Reparto Mobile avvenuta il 27 gennaio scorso, durante la manifestazione pro-Askatasuna nel centro di Torino, è diventata il detonatore di un dibattito che in Italia si riaccende ciclicamente. Nel corso del corteo – autorizzato e partecipato da diverse migliaia di persone – un gruppo ristretto di manifestanti ha dato vita a momenti di tensione con le forze dell’ordine: un agente è stato colpito e ferito, le immagini dell’aggressione hanno fatto rapidamente il giro dei social e dei telegiornali. Nel giro di poche ore il confronto si è spostato dal singolo episodio a una questione più ampia: come si gestisce l’ordine pubblico nelle piazze italiane? E quali strumenti possono garantire tutela sia agli agenti sia ai cittadini? In questo contesto sono tornati al centro del dibattito le bodycam e i codici identificativi.🔗 Leggi su Tpi.it
RECENSIONE (2025) : Bodycam Polizia QZT 1080P. DETTAGLI ESSENZIALI
