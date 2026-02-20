Chi era Lina Merlin la senatrice che chiuse le case di tolleranza

Lina Merlin è diventata nota per aver promosso la legge che ha chiuso le case di tolleranza in Italia. La sua azione nasce dalla volontà di combattere lo sfruttamento delle donne e di migliorare la legalità. Nel 1958, la sua proposta di legge è stata approvata e ha portato alla chiusura di molte strutture di questa natura. Merlin si impegnò anche a favore dei diritti femminili, diventando una delle prime senatrici italiane. La sua battaglia ha lasciato un segno nel panorama politico del paese.

Lina Merlin è stata una delle figure politiche più rilevanti della storia repubblicana italiana. Nota per aver dato il nome alla legge che ha sancito la chiusura delle case di tolleranza in Italia, è stata una delle prime donne a sedere in Senato e a distinguersi per il suo impegno sociale e politico. Nata il 15 ottobre 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, Angelina Merlin si laurea in Lettere e intraprende la carriera di insegnante. Durante il regime fascista, si oppone alla dittatura e decide di aderire al movimento antifascista Giustizia e Libertà, partecipando attivamente alla Resistenza. Il 29 gennaio 1958 venne approvata alla Camera la legge, presentata da Lina Merlin, che stabiliva la chiusura delle case di tolleranza in Italia. La legge entrò in vigore a marzo e impose che alla mezzanotte del 20 settembre 1958