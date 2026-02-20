Chi era Lina Merlin la senatrice che chiuse le case di tolleranza

Da cultweb.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lina Merlin è diventata nota per aver promosso la legge che ha chiuso le case di tolleranza in Italia. La sua azione nasce dalla volontà di combattere lo sfruttamento delle donne e di migliorare la legalità. Nel 1958, la sua proposta di legge è stata approvata e ha portato alla chiusura di molte strutture di questa natura. Merlin si impegnò anche a favore dei diritti femminili, diventando una delle prime senatrici italiane. La sua battaglia ha lasciato un segno nel panorama politico del paese.

Lina Merlin è stata una delle figure politiche più rilevanti della storia repubblicana italiana. Nota per aver dato il nome alla legge che ha sancito la chiusura delle case di tolleranza in Italia, è stata una delle prime donne a sedere in Senato e a distinguersi per il suo impegno sociale e politico. Nata il 15 ottobre 1887 a Pozzonovo, in provincia di Padova, Angelina Merlin si laurea in Lettere e intraprende la carriera di insegnante. Durante il regime fascista, si oppone alla dittatura e decide di aderire al movimento antifascista Giustizia e Libertà, partecipando attivamente alla Resistenza.🔗 Leggi su Cultweb.it

chi era lina merlin la senatrice che chiuse le case di tolleranza
© Cultweb.it - Chi era Lina Merlin, la senatrice che chiuse le case di tolleranza

Leggi anche: Accadde oggi: 20 febbraio, le case chiuse abolite dalla Legge Merlin

Leggi anche: Dolores Bevilacqua, chi è la senatrice dei 5 Stelle che ha attaccato Tommaso Cerno

Case Chiuse: Lo Scandalo Proibito che Divise l'Italia in Due per Sempre! La Verità Nascosta

Video Case Chiuse: Lo Scandalo Proibito che Divise l'Italia in Due per Sempre! La Verità Nascosta ??
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il futuro ha una nuova voce. Nasce l’assemblea delle donne; RAI RADIO 1 * SUCCESSO. STORIE E VOCI DAL NOVECENTO - 20/02 (05.35) : LA LEGGE MERLIN CHIUDE LE CASE DI TOLLERANZA, JOHNNY DORELLI COMPIE 89 ANNI (VEDI-SEGUI DIRETTA VIDEO - LINK / RIVEDI STREAMING); Intervista a Barbara Cagni; Rifiuti abbandonati a Rovigo, la denuncia di un lettore: Pulizie vanificate dagli incivili.