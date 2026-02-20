Chi è Rita De Crescenzo e perché sarà a ‘Verissimo’

Rita De Crescenzo, influencer napoletana nota per i suoi video su TikTok, ha attirato l’attenzione del pubblico anche in televisione. La giovane, famosa per le sue clip divertenti e i contenuti spontanei, ha annunciato la sua presenza a ‘Verissimo’ di domenica 22 febbraio. La sua partecipazione ha suscitato curiosità tra i fan, che aspettano di scoprire di più sulla sua carriera e sulla sua vita privata. La sua intervista si svolgerà nello studio di Silvia Toffanin a Milano.

Milano, 20 febbraio 2026 – È una star sui social (in particolare su TikTok) e da qualche tempo frequenta anche gli ambienti televisivi: si tratta di Rita De Crescenzo, l’influencer napoletana che domenica 22 febbraio sarà ospite di Silvia Toffanin a ‘Verissimo’. Nei giorni scorsi il figlio minore della donna è stato aggredito nei pressi dei Quartieri Spagnoli di Napoli. Rita De Crescenzo: chi è. Nata a Napoli il 10 agosto 1979, Rita De Crescenzo ha vissuto un’esistenza piuttosto travagliata. A soli 13 anni, infatti, è diventata madre per la prima volta di Raimondo, bimbo nato dalla sua relazione con un uomo appartenente a un clan della malavita partenopea.🔗 Leggi su Quotidiano.net

