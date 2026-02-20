Chi è la fidanzata famosa di Herbert Ballerina

Herbert Ballerina è felicemente impegnato con una donna non estranea al mondo dello spettacolo. I due stanno insieme da tempo.. Il nome della donna che ha conquistato il cuore del comico, ormai volto fisso di Affari Tuoi, è Lucia Di Franco. Lei è un’affermata attrice che condivide con lui la quotidianità, ma anche la passione per la recitazione. Nonostante il successo che hanno entrambi, hanno preferito sin da subito restare distanti dalle luci dei riflettori e vivere la propria storia d’amore nell’estrema riservatezza. Il fatidico incontro e l’inizio di un amore. Ballerina è sicuramente uno dei comici più amati del panorama televisivo italiano e si è fatto notare soprattutto grazie al game show Affari Tuoi, di cui è ormai un vero protagonista.🔗 Leggi su Tpi.it

