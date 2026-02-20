Chelsea-Burnley sabato 21 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Cole Palmer è il nome giusto
Il Burnley ha subito un’altra sconfitta in casa contro il Mansfield, aggravando la sua crisi e avvicinando la retrocessione. La squadra è ora a nove punti dalla salvezza con dodici partite da giocare. Nel frattempo, il Chelsea ha superato l’Hull City con un netto 4-0, dimostrando una buona condizione nonostante alcune rotazioni. La partita di sabato 21 febbraio alle 16:00 vedrà in campo le formazioni ufficiali, con Cole Palmer in evidenza come possibile protagonista.
Con una retrocessione ormai quasi inevitabile, -9 dalla salvezza a dodici giornate dalla fine, il Burnley ha dato l’addio anche alla FA Cup perdendo 2-1 in casa contro il Mansfield, mentre il Chelsea, nonostante le rotazioni, grazie alla profondità della rosa di cui dispone Liam Rosenior, è riuscito a qualificarsi agevolmente battendo 4-0 l’Hull City.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
