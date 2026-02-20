Che cosa succederà una volta usciti dal carcere? Il futuro dei detenuti di Monza

Dopo aver scontato la pena, i detenuti di Monza si preparano ad affrontare un nuovo inizio. La domanda è cosa li aspetta fuori dalle mura del carcere di Sanquirico, dove attualmente sono rinchiusi oltre 700 uomini e donne. La sfida principale riguarda il reinserimento sociale e la ricerca di un’occupazione stabile. La comunità locale si interroga su come supportare chi sta per tornare nel mondo esterno. La questione rimane aperta e ancora tutta da affrontare.

Che cosa succederà quando si apriranno le porte del carcere e si ritornerà in libertà? Quale sarà il destino degli oltre 700 detenuti che adesso si trovano nella casa circondariale di Sanquirico, una volta che avranno finito di pagare il loro debito con la giustizia? Un cammino di recupero, formazione, ma ancor prima anche di attenzione a quegli aspetti burocratici che rendono più complicato il ritorno a una vita sociale e lavorativa onesta. Un cammino che inizia già all'interno del carcere con un ulteriore approfondimento dell'accordo "Inps in rete per l'inclusione" sottoscritto lo scorso luglio e perfezionato nella giornata di oggi, venerdì 20 febbraio, Giornata internazionale della giustizia sociale.