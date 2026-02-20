Charles Leclerc non si illude | I team stanno nascondendo il loro vero valore
Charles Leclerc ha vinto la giornata di test in Bahrain, ma non si fida delle prestazioni delle altre scuderie. Secondo il pilota Ferrari, molte squadre stanno nascondendo le loro vere potenzialità, rendendo difficile valutare chi sia davvero più competitivo. Durante le prove, il monegasco ha stabilito il miglior tempo, ma resta scettico sulle reali forze in campo. Leclerc ha osservato che le differenze tra le vetture potrebbero essere più ampie di quanto sembri.
Al termine dell’ultima giornata di test pre-stagionali di F1 in Bahrain, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti, firmando non solo il miglior tempo del venerdì, ma anche il riferimento assoluto dell’intera sessione di prove. Un risultato che ha acceso l’attenzione sul monegasco e sulla Ferrari, pur in un contesto che invita alla prudenza. Leclerc è stato protagonista di un lavoro intenso e continuo con la SF-26, portando avanti il programma per l’intera giornata e migliorando progressivamente i propri riferimenti sul giro. In condizioni sempre più rappresentative, il numero 16 ha abbassato il cronometro fino a un notevole 1’31”992, precedendo Lando Norris e Max Verstappen e confermandosi come l’uomo da battere al termine dei test.🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: “Cosa stanno nascondendo?”. Strage Crans-Montana, il giallo dopo la tragedia: si scopre solo ora
Leggi anche: LIVE F1, Test Sakhir 2026 in DIRETTA: Charles Leclerc migliora e si porta in scia a Pierre Gasly
Charles Leclerc is my spirit animal #f1 #f1shorts #shorts
Argomenti discussi: Leclerc e la Ferrari non si nascondono più: Norris e Antonelli all'inseguimento della Rossa; F1 | Leclerc: Felice di come stiamo procedendo. Mercedes si sta nascondendo molto; Leclerc: Red Bull e Mercedes si stanno nascondendo. McLaren il più grande punto interrogativo; F1, Charles Leclerc: Non abbiamo avuto nessun problema nei test, l’anno scorso fu più complicato.
Leclerc: Ferrari buona ma si nascondono tuttiIl pilota monegasco ha parlato a margine dei test in Bahrain ... msn.com
Test F1 Bahrain, la Ferrari adesso fa paura: Leclerc chiude col tempone. Vasseur cauto: A Melbourne sarà diversoTest in Bahrain, Day 3: Leclerc fa un tempone col quale si prende il miglior giro dei test invernali. McLaren, RedBull e Mercedes stupite da Ferrari, ma Vasseur non s'illude ... sport.virgilio.it
1:32:655 è il nuovo riferimento a Sakhir in questi test pre stagione. Si tratta fin qui del miglior tempo dell'intera pre-season in Bahrain, segnato poco fa da Charles Leclerc su Ferrari SF-26, con gomma C3. Andiamo. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwrooooo - facebook.com facebook
Charles Leclerc davanti a tutti! I risultati del primo turno del Day-1 tinyurl.com/nh7a88r8 #SkyMotori #F1 #Formula1 x.com