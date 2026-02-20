Charles Leclerc non si illude | I team stanno nascondendo il loro vero valore

Charles Leclerc ha vinto la giornata di test in Bahrain, ma non si fida delle prestazioni delle altre scuderie. Secondo il pilota Ferrari, molte squadre stanno nascondendo le loro vere potenzialità, rendendo difficile valutare chi sia davvero più competitivo. Durante le prove, il monegasco ha stabilito il miglior tempo, ma resta scettico sulle reali forze in campo. Leclerc ha osservato che le differenze tra le vetture potrebbero essere più ampie di quanto sembri.

Al termine dell’ultima giornata di test pre-stagionali di F1 in Bahrain, Charles Leclerc ha chiuso davanti a tutti, firmando non solo il miglior tempo del venerdì, ma anche il riferimento assoluto dell’intera sessione di prove. Un risultato che ha acceso l’attenzione sul monegasco e sulla Ferrari, pur in un contesto che invita alla prudenza. Leclerc è stato protagonista di un lavoro intenso e continuo con la SF-26, portando avanti il programma per l’intera giornata e migliorando progressivamente i propri riferimenti sul giro. In condizioni sempre più rappresentative, il numero 16 ha abbassato il cronometro fino a un notevole 1’31”992, precedendo Lando Norris e Max Verstappen e confermandosi come l’uomo da battere al termine dei test.🔗 Leggi su Oasport.it

