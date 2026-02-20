Cesena sfregio a 15enne | 8 indagati machete e un debito di droga

A Cesena, un ragazzo di 15 anni è stato aggredito con un machete, probabilmente a causa di un debito legato alla droga. Otto persone sono state iscritte nel registro degli indagati, sospettate di aver partecipato all’attacco. La vittima ha riportato ferite gravi al volto, mentre gli investigatori cercano di ricostruire la dinamica dell’evento. La polizia sta raccogliendo testimonianze e prove, nel tentativo di chiarire i motivi dietro questa violenta aggressione. La comunità si interroga sulle cause di questa escalation di violenza tra giovani.

Cesena, un quindicenne sfregiato: otto indagati e un'ombra sulla violenza giovanile. Un quindicenne è stato vittima di un'aggressione brutale a Cesena, culminata in uno sfregio al volto. Otto ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, sono stati iscritti nel registro degli indagati per estorsione, cessione di stupefacenti, lesioni gravissime e sfregio permanente, a seguito di un episodio avvenuto lo scorso aprile nel parco dell'Istituto agrario. Il procedimento è in fase di preparazione per il rinvio a giudizio, mentre la comunità locale è scossa per la violenza inaudita. La dinamica dell'aggressione: da un debito di droga a una spirale di violenza.