cesare tavalazzi srl i re della frutta

Nel 1956, Cesare Tavalazzi fonda la sua azienda a Massa Lombarda, nel cuore della Romagna frutticola. La società si specializza nella produzione di pesche nettarine, sfruttando le terre fertili della zona. Da allora, la Tavalazzi srl ha consolidato la sua posizione come leader nel settore, puntando sulla qualità dei prodotti e sulla cura delle coltivazioni. Oggi, l’azienda continua a investire in tecniche innovative per rispettare le tradizioni agricole locali. La crescita costante testimonia l’impegno di questa realtà familiare.

È nel 1956 che, nel cuore della Romagna frutticola, a Massa Lombarda, nasce la Cesare Tavalazzi srl, fondata dall’omonimo imprenditore in un territorio vocato alla coltivazione delle pesche nettarine. Qui, Cesare Tavalazzi avvia la propria attività, progettando e costruendo artigianalmente le prime denocciolatrici rotative per pesche e ciliegie, oltre a macchine per la trasformazione della frutta mediterranea. È questo il seme che poi ha germogliato. Negli anni Settanta i macchinari prendevano vita su carta, progettati e disegnati a mano con cura e precisione. Ogni linea al tecnigrafo racchiudeva l’esperienza maturata sul campo e la conoscenza diretta delle esigenze dei produttori: elementi che ancora oggi rappresentano il fondamento dell’identità dell’azienda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

