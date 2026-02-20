Certificazioni in ritardo | perché il fornitore Mercedes è in difficoltà

Mercedes ha riscontrato problemi con il suo fornitore di carburante, che non riesce a completare le certificazioni richieste dal nuovo regolamento della Formula 1. La causa principale è un ritardo nelle pratiche burocratiche, che sta rallentando la produzione e la fornitura di carburante per la squadra. Questa situazione mette a rischio l’affidabilità delle prossime gare. La questione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e potrebbe influenzare le strategie del team in pista.

L’indiscrezione pubblicata da Motorsport.com ha acceso i riflettori su una questione delicata: le difficoltà del fornitore di carburante legato ai motori Mercedes-AMG Petronas Formula One Team nel completare le certificazioni richieste dal nuovo regolamento della Formula 1. Com’è possibile arrivare a questo punto a ridosso della stagione? In questa analisi Beatrice Frangione e Luca Preti esaminano le possibili cause di un ritardo che ha sorpreso il paddock. Tra i fattori sotto osservazione: la complessità delle nuove specifiche sui carburanti sostenibili le procedure di omologazione più stringenti e se la causa del ritardo fosse legata a cambi di strategia dell’ultimo minuto?.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Certificazioni in ritardo: perché il fornitore Mercedes è in difficoltà Leggi anche: Fondi in ritardo dal ministero: il Bergamo Film Meeting in difficoltà Leggi anche: Ferrari brilla nei test in Bahrain, Mercedes in difficoltà Certificazioni in ritardo: perché il fornitore Mercedes è in difficoltà Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: GPS 2026: si attende la risposta sulle certificazioni informatiche. Punteggio fino a 2 punti può fare la differenza. RISPOSTE AI QUESITI; Carta docente 2025/2026, ancora nessun avviso su importo o tempistiche: cosa sta succedendo?. Antincendio: Perché i Cpi così in ritardo?Certificati di prevenzione incendi rinnovati con ritado o scaduti. Nell’ultimo consiglio comunale non è stata discussa, per ragioni legate alla durata della sessione, l’interrogazione presentata da ... lanazione.it Una domanda: è la prima volta che mi trovo ad inserire certificazioni. Per chi lo ha già fatto… vanno solo dichiarati i titoli o vanno anche allegati i certificati di conseguimento - facebook.com facebook