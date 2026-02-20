Andrea Cerri, quarant’anni, originario di La Spezia, ha ottenuto il ruolo di direttore del Teatro Stabile di Bolzano a causa della sua lunga esperienza nel settore teatrale e della sua capacità di innovare. Cerri crede che anche dalla periferia si possano scoprire nuove idee e talenti, basta avere fiducia nel lavoro di squadra. La sua nomina rappresenta un passo importante per rivitalizzare il teatro locale. Ora, Cerri si prepara a introdurre nuovi spettacoli e progetti sul territorio.

Andrea Cerri, quarant’anni, spezzino, assume il prestigioso incarico di direttore del Teatro Stabile di Bolzano. Il presidente e anima degli Scarti (oltre che presidente di Agis Liguria), si prepara a una nuova avventura guardandosi indietro, con lo sguardo sempre avanti. La sua recente nomina giunge dopo un lungo percorso con Gli Scarti. Che importanza ha, per lei e per il gruppo, questo riconoscimento? "Un valore profondamente collettivo. Non è il traguardo di un singolo, ma il riconoscimento di un percorso condiviso da persone che hanno creduto in un’idea di teatro come bene comune. Se oggi mi viene affidato uno stabile pubblico, è perché un gruppo ha dimostrato che anche da un territorio periferico può nascere un progetto rigoroso e innovativo". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cerri oltre ’Gli Scarti’: "Anche dalla periferia può venire l’innovazione. Basta credere al gruppo"

