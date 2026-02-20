C’era una notte Una storia per i più piccoli
EMPOLI "Finalmente domenica. e lunedì". Ecco la nuova rassegna teatrale dedicata alle famiglie promossa dalla compagnia Giallo Mare. Un ciclo di tre spettacoli la domenica pomeriggio al Minimal Teatro di Empoli, che verranno replicati poi il lunedì mattina per le scuole. Si parte domenica prossima alle 17 con "C’era una notte", produzione Teatro delle marionette degli Accettella. Cosa succede se, per un momento di distrazione, qualcuno che è abituato a uscire in compagnia, alla piena luce del giorno, si ritrova fuori, da solo, di notte? Cosa si prova ad allontanarsi da ciò che è familiare, per avventurarsi nell’ignoto? È possibile imparare ad integrare il mondo sconosciuto? La pecora Berenice, una notte, rimane sola, al buio, fuori dal gregge. 🔗 Leggi su Lanazione.it
'Una volta c'era una musica': un viaggio incantato per piccoli spettatoriQuesto spettacolo al Teatro Nuovo di Pisa invita le famiglie a riscoprire il fascino della musica attraverso una produzione dedicata ai più giovani, in programma domenica 1 febbraio alle 17:00.
“Ho trovato una cassaforte nell’Oceano. Non avevo il coraggio di aprirla, puzzava… Alla fine l’ho fatto e dentro c’era una confezione della carne secca ‘più piccante del mondo'”: la storia di Quoin SellengerDurante una navigazione nell’Oceano Indiano, ho scoperto una cassaforte sommersa.
Il Lupo e i Sette Capretti | 3D 4K |Storie Per Bambini Cartoni Animati
Argomenti discussi: Finalmente domenica e…lunedì: torna la rassegna teatrale per famiglie e scuole; C’era una notte. Una storia per i più piccoli; Esposito, un gol da brividi: Una notte che sognavo da bambino; Arisa a Sanremo 2026 con Magica favola: testo e significato.
C'era una volta Aaron Stewart, bomber della Fiorentina: ecco il romanzo di Giovanni AgnoloniGiovanni Agnoloni è uno scrittore fiorentino che ha deciso di unire le sue due passioni, Fiorentina e letteratura appunto. Nel farlo, ha dato vita a 'La Prossima Notte', un libro ... firenzeviola.it
Duran Duran live alla Reggia di Caserta: una notte destinata a fare la storia. - facebook.com facebook