C’era una notte Una storia per i più piccoli

EMPOLI "Finalmente domenica. e lunedì". Ecco la nuova rassegna teatrale dedicata alle famiglie promossa dalla compagnia Giallo Mare. Un ciclo di tre spettacoli la domenica pomeriggio al Minimal Teatro di Empoli, che verranno replicati poi il lunedì mattina per le scuole. Si parte domenica prossima alle 17 con "C’era una notte", produzione Teatro delle marionette degli Accettella. Cosa succede se, per un momento di distrazione, qualcuno che è abituato a uscire in compagnia, alla piena luce del giorno, si ritrova fuori, da solo, di notte? Cosa si prova ad allontanarsi da ciò che è familiare, per avventurarsi nell’ignoto? È possibile imparare ad integrare il mondo sconosciuto? La pecora Berenice, una notte, rimane sola, al buio, fuori dal gregge. 🔗 Leggi su Lanazione.it

