Cena spettacolo tributo a Massimo Ranieri

Massimo Ranieri ha ispirato una serata speciale a Napoli, dove gli appassionati si sono riuniti per ricordarlo attraverso una cena spettacolo tributo. L’evento si è svolto giovedì 9 aprile alle 21:00 in via Giuseppe Martucci 44, attirando molti fan locali e turisti. Durante la serata, sono stati interpretati alcuni dei brani più celebri dell’artista, accompagnati da musica dal vivo. La serata ha coinvolto anche un ristorante con menu dedicato a Ranieri.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Cena Spettacolo Tributo a MASSIMO RANIERIGiovedì 09 Aprile ore 21:00Napoli Vic Street via Giuseppe Martucci 44 info 081662423 cellulare 3356215087 MENU'1. TAGLIERE STENDINO DI PRELIBATEZZE € 22,00 BEVANDE ESCLUSE2. CENA (TAGLIERE + PRIMO ) € 25,00 BEVANDE ESCLUSE3. CENA VIP € 40,00 cadauno (minimo per 2 persone) CALICE DI PROSECCO + MAXI TAGLIERE ARTISTI( DIVERSE PRELIBATEZZE RISTICHE INCLISO SECONDO E CONTORNO)+ PRIMO PIATTO + DOLCE + BEVANDE ESCLUSE4. MENU CHAMPAGNE € 75,00 cadauno (minimo per 2 persone)-TAGLIERE PRELIBATEZZE RUSTICHE + FRUTTA E DOLCETTI-BOTTIGLIA DI BERLUCCHI IL RE DELLE BOLLICINE METODO FRANCIACORTAESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE ANTICIPATA(ad ogni menù si deve aggiungere € 3,00 servizio e coperto) San Valentino.🔗 Leggi su Napolitoday.itVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Cena in Musica con Solo - Keller Factory - eventi; Eventi segnalati dai Comuni; Cena in Musica con Yuppi Band - Keller Factory - eventi; San Valentino - Sabato 14 febbraio 2026 in Puglia. Ranieri: “Napoli è come una mamma” Massimo Ranieri racconta il suo legame con la città con parole che vanno oltre la semplice appartenenza. “Napoli è come una mamma. Napoli è tutto, mi ha insegnato a rinascere”. Una dichiarazione che parla di radici, id - facebook.com facebook