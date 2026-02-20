Cena e pranzo a tema sui colli Euganei | la proposta del weekend a La Roccola di Cinto Euganeo

La Roccola di Cinto Euganeo organizza un weekend dedicato ai pasti a tema sui Colli Euganei, dopo aver deciso di valorizzare le tradizioni locali. Durante il fine settimana, i visitatori potranno gustare pranzi e cene speciali, accompagnati dai vini prodotti in loco. La proposta include piatti tipici preparati con ingredienti freschi e locali, offrendo un’esperienza culinaria autentica. La manifestazione mira a coinvolgere gli appassionati di buona cucina e vino, creando un’occasione per scoprire i sapori della zona. La partecipazione è aperta a tutti gli interessati.

Un fine settimana dedicato al romanticismo e ai sapori autentici dei Colli Euganei. L'Azienda Agricola La Roccola invita a celebrare l'amore attraverso un'esperienza sensoriale che unisce la tradizione culinaria alla passione per il buon vino. Sabato 21 febbraio, dalle ore 20, e domenica 22 febbraio, dalle 12.30, sarà possibile gustare un menù speciale studiato per esaltare i momenti che contano davvero, con ogni portata sapientemente abbinata alle etichette della cantina di casa. Il menù non è divisibile in due persone.In caso di esigenze alimentari diverse si è pregati di comunicarlo alla prenotazione.