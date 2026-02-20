Celta Vigo-Maiorca domenica 22 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni quote pronostici Balaidos vuole un altro successo

Il Celta Vigo ha vinto una partita importante contro il Paok, e questo ha sollevato il morale della squadra. La sfida di domenica contro il Maiorca, alle 18:30 a Balaidos, rappresenta un’occasione per consolidare il momento positivo. I giocatori sono determinati a ottenere un altro risultato favorevole, puntando sulla loro forte motivazione dopo la recente vittoria europea. La squadra di casa cerca di mantenere alta la concentrazione prima di affrontare una squadra che ha dimostrato di saper mettere in difficoltà le avversarie.