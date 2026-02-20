Celik la mossa della Roma e la proposta della Juve | la situazione | CM
Celik, il terzino turco in scadenza di contratto con la Roma, ha attirato l’attenzione della Juventus. La società bianconera ha fatto un’offerta concreta per portarlo a Torino, mentre il giocatore riflette sulla proposta. La decisione sulla sua prossima squadra dipenderà dalle trattative in corso e dalle preferenze del calciatore. La situazione resta aperta e nessuna scelta definitiva è stata ancora annunciata. La sua decisione arriverà nelle prossime settimane.
Il terzino turco, in scadenza di contratto, è entrato nel mirino della Juventus: ma il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Gli ultimi aggiornamenti Il futuro di Zeki Celik è ancora tutto da scrivere. Il terzino turco, in scadenza di contratto con la Roma, è entrato nel mirino della Juventus, pronta a sferrare l’attacco decisivo per portarlo a Torino al termine della stagione. Ma il destino dell’esterno non è ancora stabilito. I prossimi giorni saranno decisivi. Celik, la mossa della Roma e la proposta della Juve: la situazione – calciomercato.it – Ansa Foto Da Torino sono pronti a scommettere sul passaggio di Celik alla Juventus, sulla base di un contratto da quattro milioni a stagione.🔗 Leggi su Calciomercato.it
