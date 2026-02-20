Celik la mossa della Roma e la proposta della Juve | la situazione | CM

Celik, il terzino turco in scadenza di contratto con la Roma, ha attirato l’attenzione della Juventus. La società bianconera ha fatto un’offerta concreta per portarlo a Torino, mentre il giocatore riflette sulla proposta. La decisione sulla sua prossima squadra dipenderà dalle trattative in corso e dalle preferenze del calciatore. La situazione resta aperta e nessuna scelta definitiva è stata ancora annunciata. La sua decisione arriverà nelle prossime settimane.