Ceccano tabaccheria assaltata all’alba | coltello e fuga col bottino

Questa mattina a Ceccano, due uomini armati di coltello hanno assaltato una tabaccheria, portando via un discreto bottino. La rapina ha creato panico tra i clienti e i dipendenti, che si sono rifugiati dietro il bancone. I rapinatori sono fuggiti subito dopo aver preso i soldi, sparendo nelle strade vicine. Le forze dell’ordine stanno ora cercando di rintracciarli. La comunità si trova in attesa di nuovi sviluppi.

Rapina a mano armata a Ceccano: paura in città, caccia ai malviventi. Ceccano è stata scossa questa mattina da una rapina in tabaccheria. Due individui, con il volto parzialmente coperto, hanno minacciato la dipendente con un coltello e si sono allontanati con il denaro contante e alcune stecche di sigarette. Le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare i responsabili e rassicurare la comunità. Un'alba di terrore nel cuore di Ceccano. Un'atmosfera di sgomento e preoccupazione avvolge Ceccano, in provincia di Frosinone, dopo la rapina avvenuta in una tabaccheria locale nelle prime ore del mattino. Ceccano, rapina in una tabaccheria: minacciano la dipendente con il coltello e si fanno consegnare soldi e sigarette. Rapina all'alba nella tabaccheria Incitti di Ceccano, sulla via per Frosinone, zona Borgata. I malviventi, con il volto coperto. Furto nella notte in una tabaccheria in via Romana Selva a Sora. Rubati sigarette e gratta e vinci. I ladri sono fuggiti a bordo di un'auto nera di grossa cilindrata.