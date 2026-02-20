C’è un caso intorno al concorso per diventare notai

Un errore nel sistema ha causato la pubblicazione temporanea di un file con i risultati del concorso notarile. Alcuni commenti inappropriati sui candidati e istruzioni poco chiare sono apparsi per alcuni minuti sul sito ufficiale. La situazione ha generato confusione tra gli aspiranti notai, che hanno segnalato l’incidente. L’amministrazione ha prontamente rimosso il file e sta verificando cosa sia successo, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

Per qualche minuto è rimasto online un file dei risultati che conteneva commenti poco appropriati sui candidati, e indicazioni ambigue Giovedì sul sito del Consiglio nazionale del notariato (l'organo di rappresentanza dei notai) sono stati pubblicati gli esiti delle prove scritte del concorso nazionale per diventare notai, ma è stato caricato un file excel sbagliato, che oltre ai risultati conteneva anche alcuni giudizi e commenti ambigui vicino ai nomi dei candidati e delle candidate. Come riporta il Corriere della Sera, il file è rimasto online solo pochi minuti e poi è stato rimosso, ma alcune persone hanno fatto in tempo a scaricarlo.