Cavriglia un calendario diffuso per l’8 marzo tra cultura letture e partecipazione

Cavriglia ha presentato un calendario di eventi per l’8 marzo, nato dalla collaborazione tra le associazioni locali. La proposta include incontri culturali, letture pubbliche e momenti di confronto aperti a tutti. L’obiettivo è sensibilizzare sulla parità di genere attraverso iniziative accessibili e coinvolgenti. La scelta di coinvolgere attivamente la comunità ha portato alla realizzazione di un programma ricco di appuntamenti pratici e significativi. La città si prepara così a celebrare la giornata con attività che invitano alla riflessione e alla partecipazione.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Un percorso condiviso, costruito insieme alle associazioni del territorio, per dare concretezza ai temi della parità e del rispetto. A Cavriglia l’Amministrazione comunale promuove un programma articolato di iniziative in occasione della Giornata internazionale della donna, con l’intento di trasformare l’8 marzo in un momento di riflessione collettiva e partecipazione attiva. L’obiettivo dichiarato è quello di andare oltre la dimensione simbolica della ricorrenza, riaffermando con forza i valori di uguaglianza e dignità della figura femminile sanciti dalla Costituzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cavriglia, un calendario diffuso per l’8 marzo tra cultura, letture e partecipazione Leggi anche: “Letture dei Classici”, l’ottava edizione tra grandi capolavori e letture d’Oriente Leggi anche: Otto marzo, gli eventi a Cavriglia