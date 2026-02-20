Catanzaro | Via Carlo V cantiere shock Traffico invertito e nuove

A Catanzaro, un edificio in via Carlo V ha causato l’intervento urgente delle autorità, portando a un cantiere nel cuore della città. La strada è stata chiusa e il traffico è stato invertito per facilitare i lavori di messa in sicurezza. Molti automobilisti si trovano a percorrere percorsi alternativi, mentre i residenti attendono che i lavori si concludano. La situazione ha causato disagi quotidiani ai pendolari e ai commercianti locali.

Catanzaro, Via Carlo V: Cantiere di Urgenza e Traffico Ridisegnato nel Centro Cittadino. Catanzaro è costretta a rivedere la sua viabilità in un'area cruciale del centro storico a causa di un intervento urgente legato alle condizioni di un edificio in via Carlo V. Le modifiche, entrate in vigore oggi, 20 febbraio 2026, mirano a garantire la sicurezza pubblica e hanno determinato un profondo cambiamento nella circolazione veicolare. La situazione ha richiesto un rapido intervento da parte dell'amministrazione comunale per gestire un'emergenza imprevista. La Viabilità Sconvolta: Doppio Senso e Deviazioni.