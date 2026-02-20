Catanzaro | 6 mesi senza tasse dopo la tempesta danni subito

A Catanzaro, le tasse sono state sospese per sei mesi dopo l’ondata di maltempo che ha provocato allagamenti e danni alle abitazioni e alle attività. La decisione del Comune mira ad alleviare le difficoltà di cittadini e commercianti colpiti dalla tempesta. Molti negozi sono rimasti chiusi e alcune case hanno subito danni strutturali. La misura riguarda tutte le categorie colpite e permette di respirare in un momento difficile.

Catanzaro, Sospesi i Tributi Locali Dopo il Maltempo: Un Respiro per Cittadini e Imprese. Il Comune di Catanzaro ha varato una misura di sostegno economico per la popolazione e le attività produttive colpite dagli eventi meteorici estremi. La giunta comunale ha disposto la sospensione per sei mesi dei tributi locali – IMU, TARI, CUP e tariffa del servizio idrico – offrendo inoltre la possibilità di rateizzare gli importi dovuti. L'iniziativa, in linea con le misure nazionali già adottate, mira ad alleviare il peso economico sui cittadini e le imprese in un momento di difficoltà. Un Quadro di Emergenza e le Prime Risposte.