Catania fiume Simeto a rischio | 160mila euro persi per colpa

A Catania, il fiume Simeto ha causato la perdita di 160mila euro a causa di ritardi burocratici. La città non ha potuto presentare in tempo il progetto per la gestione delle acque del fiume, nonostante i fondi fossero destinati alla tutela ambientale. La mancanza di procedure chiare e i tempi stretti hanno impedito di sfruttare questa opportunità economica. La vicenda solleva preoccupazioni sulla gestione delle risorse europee dedicate all’ambiente.

Catania perde fondi europei per il Simeto: tra burocrazia e rischio ambientale. La città di Catania dovrà rinunciare a 160mila euro destinati alla pulizia del fiume Simeto, a causa di ritardi burocratici che hanno impedito la presentazione di un progetto per l’utilizzo dei fondi stanziati dalla legge SalvaMare. La mancata erogazione dei fondi, parte di un finanziamento complessivo di due milioni di euro a livello nazionale, solleva interrogativi sull’efficienza amministrativa e rischia di compromettere gli interventi di salvaguardia di un’importante risorsa idrica. Un fiume a rischio: l’emergenza inquinamento da plastica.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Simeto, Marano (M5s): "Catania perde fondi legge SalvaMare del Governo Conte: in fumo 160 mila euro" Leggi anche: Verde urbano, persi 34mila euro di fondi regionali. Le opposizioni: "Colpa del Comune, andremo alla Corte dei Conti" Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Fiume Simeto, manca un'autorizzazione e 160mila euro per ripulirlo dalle plastiche vanno perduti; Bronte, sopralluogo della polizia idraulica per fare il punto sui danni del ciclone Harry; Bronte, sopralluogo della polizia idraulica per fare il punto sui danni del ciclone Harry; Meteo Sicilia: bollettino di allerta meteo per domani, giovedì 12 febbraio 2026. Fiume Simeto, manca un'autorizzazione e 160mila euro per ripulirlo dalle plastiche vanno perdutiÈ scritto nero su bianco sul decreto del segretario generale dell'Autorità di bacino, Leonardo Santoro, datato 2 febbraio, che non solo revoca la convenzione con la Città metropolitana siglata nel ... lasicilia.it Se i fiumi sono interrotti, comunità e biodiversità si impoveriscono. A Catania l’evento che racconta i corsi d’acqua siciliani e la Valle del SimetoUn progetto di ampio respiro per la salvaguardia, la tutela e la valorizzazione del più grande fiume siciliano, per gli affluenti, per la Valle del Simeto. La tutela degli ambienti fluviali va vista e ... corriere.it Sud Press. . Cinquemila studenti per Sant’Agata: la fede che guarda al futuro Un fiume ordinato e luminoso di circa 5.000 studenti ha attraversato la Basilica Cattedrale di Catania, trasformando l’edizione 2026 della Festa di Sant’Agata in un segno potent - facebook.com facebook